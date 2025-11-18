Bari | tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa arresti Carabinieri

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) del tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, commesso nel quartiere San Paolo il 18 giugno 2016 in danno di un uomo verso il quale erano esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco. L'articolo Bari: tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa, arresti Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa, arresti Carabinieri

Leggi anche questi approfondimenti

La #poliziadistato sventa un raggiro e blocca due giovani di origini campane che avrebbero tentato di truffare un’anziana signora a Gravina in Puglia Al link l’articolo completo: https://questure.poliziadistato.it/it/Bari/articolo/1571691449ac0acc3368432904 #es - facebook.com Vai su Facebook

Tentato omicidio e odio razziale nei confronti di un coetaneo straniero, condannato minorenne del Barese - Tentato omicidio e odio razziale nei confronti di un coetaneo straniero, condannato minorenne del Barese. Da telebari.it

Tentato omicidio e odio razziale: minorenne condannato - Il Tribunale per i minorenni di Lecce ha condannato ad una pena di 3 anni e sei mesi di reclusione un minorenne della provincia di Bari ritenuto responsabile di tentato omicidio, aggravato ... Segnala quotidianodipuglia.it