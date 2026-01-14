Napoli bloccato dal muro Parma | 0-0 al Maradona Gol annullato e mistero Neres

Il Napoli si ferma sullo 0-0 contro il Parma al Maradona, in un match caratterizzato da un gol annullato e da alcune decisioni discusse. È il terzo pareggio consecutivo per gli azzurri, che mantengono la vetta ma con un margine ridotto. La partita evidenzia le difficoltà offensive della squadra, mentre il Parma si difende con ordine. La corsa alla vetta resta aperta, con il Napoli che cerca risposte e continuità.

TERZO PARI E VETTA LONTANA. Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro un Parma arroccato in difesa. È il terzo pareggio consecutivo per gli azzurri (dopo Verona e Inter), che salgono a 40 punti ma rischiano di scivolare a -6 dalla capolista. La gara è segnata dal gol annullato a McTominay nel primo tempo (fuorigioco e tocco di mano di Mazzocchi) e dal “giallo” Neres: entrato nella ripresa, il brasiliano è stato sostituito nel finale da Conte per scelta tecnica. Un punto amaro che complica la rincorsa Scudetto. l fuorigioco di Mazzocchi che ha portato all’annullamento del gol del Napoli. Il Napoli si ferma contro un Parma con le barricate. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

