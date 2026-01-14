Musella-Andò La coppia da non perdere

Musella-Andò rappresenta una coppia di attori italiani che si distinguono per la loro presenza autentica e la capacità di coinvolgere il pubblico. Lino Musella, in particolare, è un interprete di riferimento, apprezzato per la sua versatilità e sensibilità. La loro collaborazione continua a dimostrare un impegno costante nel cinema e sul palco, rendendoli figure da seguire per chi cerca qualità e profondità nel panorama artistico italiano.

Lino Musella è entrato nella (ristretta) categoria di interpreti che vai a seguire a prescindere dal progetto. Come se già solo la loro presenza fosse garanzia di qualità. Di interesse. Figurarsi nel momento in cui torna a dialogare con Roberto Andò. Qui insieme per un omaggio ad Enzo Moscato: "Non posso narrare la mia vita", dal 16 al 25 gennaio al Piccolo Teatro Studio. Con il regista a firmare anche la non facile drammaturgia. Visto che il lavoro porta in scena l'autobiografico " Gli anni piccoli " (sguardo meditativo sull'adolescenza, la formazione), con estratti delle opere più rappresentative dello scrittore scomparso un paio d'anni fa: da "Partitura" a "Signurì Signurì", "Rasoi", "Co'Stell'Azioni".

