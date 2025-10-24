Omicidio di Newhaven Derek Martin uccise la coppia e poi andò a prendere i figli a scuola | condannato

Il verdetto dopo due anni di attes a. Un uomo che ha ucciso una coppia nella loro casa prima di andare a prendere i loro figli a scuola è stato riconosciuto colpevole del loro omicidio. Derek Martin, 67 anni, di Brighton (East Sussex), è stato dichiarato colpevole del duplice omicidio di Josh Bashford, 33 anni, e della moglie trentenne Chloe, nella loro abitazione di Newhaven nel giugno 2023. L'uomo aveva ammesso l'omicidio colposo ma aveva negato l'intenzione di uccidere, sostenendo una minore responsabilità. Durante il processo al tribunale di Brighton, è emerso che Martin era molto legato alla coppia e ai loro quattro figli, trascorrendo spesso del tempo nella loro casa.

