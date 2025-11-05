Rigore Bisseck episodio dubbio in sfavore per i nerazzurri in Inter Kairat! Le ultime sul rigore revocato dopo il VAR

di Dario Bartolucci Rigore Bisseck, il tedesco, protagonista di una grande azione, causa un penalty ma l’arbitro cambia decisione dopo la revisione: cos’è successo. Calvarese a Prime: «Per me era rigore, il contatto su Bisseck è evidente». Momento di tensione a San Siro al 18’ del primo tempo di Inter Kairat Almaty, gara valida per la Champions League. L’arbitro aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo su Yann Bisseck, ma la decisione è stata successivamente revocata dopo il controllo del VAR. L’azione nasce da una grande iniziativa personale del difensore tedesco, che recupera palla nella trequarti offensiva e tenta un elegante dribbling di tacco per superare l’avversario diretto. 🔗 Leggi su Internews24.com

