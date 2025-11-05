Rigore Bisseck episodio dubbio in sfavore per i nerazzurri in Inter Kairat! Le ultime sul rigore revocato dopo il VAR

di Dario Bartolucci Rigore Bisseck, il tedesco, protagonista di una grande azione, causa un penalty ma l’arbitro cambia decisione dopo la revisione: cos’è successo. Calvarese a Prime: «Per me era rigore, il contatto su Bisseck è evidente». Momento di tensione a San Siro al 18’ del primo tempo di Inter Kairat Almaty, gara valida per la Champions League. L’arbitro aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo su Yann Bisseck, ma la decisione è stata successivamente revocata dopo il controllo del VAR. L’azione nasce da una grande iniziativa personale del difensore tedesco, che recupera palla nella trequarti offensiva e tenta un elegante dribbling di tacco per superare l’avversario diretto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Bisseck, episodio dubbio in sfavore per i nerazzurri in Inter Kairat! Le ultime sul rigore revocato dopo il VAR

Argomenti simili trattati di recente

Non era invece rigore su Bisseck, è lui che va a impattare sul difensore. Sto Godinho non ha dato il rigore che doveva dare e da quello che non c’era - X Vai su X

© OPEN CAV - Il rigore su ESPOSITO, il cartellino di BISSECK e una TRACCIA BONUS Trovi il link per il video nelle mie stories ? - facebook.com Vai su Facebook

Rocchi a Open Var: "Il fallo di Bisseck non è da espulsione. Rigore su Yildiz? Non da assegnare" - Il commento di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, su alcuni episodi delle ultime giornate di Serie A. Si legge su ilbianconero.com

Rocchi: "Giusto non espellere Bisseck. Su Pio Esposito era rigore" - Il designatore arbitrale commenta gli episodi piu discussi della nona giornata e della decima di Serie A: "Mancano due parametri per il rosso: la direzione del pallone e il possesso. msn.com scrive

Open Var, per Rocchi Bisseck non era da rosso: «Giovane non puntava la porta». Niente rigore su Yildiz e Ranieri - Dopo l'ennesimo weekend di polemiche arbitrali, il designatore Gianluca Rocchi ha parlato a Open Var su Dazn degli episodi più discussi dell'ultima giornata di Serie A, vale a ... Riporta msn.com