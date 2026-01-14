Monopoli | da venerdì il Sudestival Ieri la presentazione

Da venerdì, Monopoli ospiterà il Sudestival, il festival dedicato al cinema italiano. Dal 16 gennaio al 14 marzo 2026, otto fine settimana di proiezioni e incontri animeranno la città, promuovendo le eccellenze del cinema nazionale. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Sguardi e diretto da Michele Suma, si propone come un’occasione di approfondimento e valorizzazione del settore cinematografico italiano nel contesto locale.

Dal 16 gennaio al 14 marzo 2026, per otto intensi fine settimana di cinema italiano, torna il Sudestival, il Festival del cinema italiano della Città di Monopoli, progetto dell'Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Unico festival a svolgersi lungo un inverno, il Sudestival giunge alla sua 26esima edizione confermandosi come punto di riferimento per il cinema italiano contemporaneo, con una particolare attenzione alle opere prime, ai documentari, ai cortometraggi e alla formazione del pubblico più giovane. Fiore all'occhiello della Città di Monopoli, il Sudestival afferisce all'AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell'Adriatico.

A Monopoli al via Sudestival

Stefania Sandrelli e Piero Pelù inaugurano la 26ª edizione del Sudestival. Venerdì 16 e sabato 17 gennaio, il Teatro Radar di Monopoli ospita le giornate inaugurali del festival con due ospiti d'eccezione. Venerdì 16 gennaio - dalle ore 17:00 Una lunga

