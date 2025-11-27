Martina Franca | riqualificazione di un istituto scolastico interventi finanziati da una banca Ieri la presentazione
Chissà che non sia un modello da seguire, l’aiuto di privati, per evitare incuria data la penuria (talvolta o spesso) di fondi pubblici. —– Di seguito il comunicato: Si è svolta ieri la conferenza stampa sul programma degli interventi di riqualificazione degli edifici dell’istituto di via Guglielmi da parte della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO alla presenza del Presidente della Provincia di Taranto, dott. Gianfranco Palmisano, del Presidente della Fondazione BCC di Locorotondo avv. Antonio Convertini, del vicedirettore della BCC di Locorotondo dott. Raffaele Russo, della consigliera provinciale dott. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
