Lotteria Italia 2026 da record | oltre 9,6 milioni di biglietti venduti corsa ai 5 milioni su Rai 1

La Lotteria Italia 2026 ha registrato un record di oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, con una forte attenzione sul canale Rai 1, dove sono stati acquistati più di 5 milioni di biglietti. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e tradizione per molte famiglie italiane, consolidando il ruolo della lotteria come appuntamento atteso durante le festività.

La Lotteria Italia 2025 2026 conferma, ancora una volta, di essere molto più di un semplice gioco: è un rito collettivo che attraversa generazioni, festività e territori. I numeri dell’edizione appena conclusa parlano chiaro e certificano un successo netto: oltre 9,6 milioni di biglietti venduti, per una raccolta complessiva che supera i 48 milioni di euro, in deciso aumento rispetto allo scorso anno. Un dato che segna una crescita significativa rispetto al 2024, quando i tagliandi staccati furono poco meno di 8,6 milioni, e che rafforza il legame degli italiani con una tradizione che, pur adattandosi ai tempi digitali, resta profondamente ancorata alla dimensione fisica del biglietto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

