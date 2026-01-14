Luka Modric potrebbe lasciare il Milan a giugno, suscitando grande sorpresa tra i tifosi. La notizia del suo possibile trasferimento in un nuovo club ha attirato l'attenzione degli appassionati, creando incertezza sul suo futuro. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere le prossime mosse del centrocampista croato e le implicazioni per la squadra meneghina.

Bomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Luka Modric: una notizia che di certo non farà sorridere i tifosi del Milan. L’esperienza di Luca Modric al Milan rischia di interrompersi dopo appena 12 mesi. Il campione croato sta dimostrando di poter fare ancora la differenza a 40 anni suonati e ha nel contratto un’ opzione di rinnovo per la stagione 2026-2027, ma le ultime indiscrezioni di mercato fanno tremare Max Allegri e i tifosi rossoneri. Modric (Ansa) – Calciomercato.it In ogni caso, la decisione definitiva arriverà soltanto al termine del Mondiale 2026 che vedrà Modric impegnato la prossima estate in Messico, Canada e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Modric via dal Milan a giugno: il nome del nuovo club mette i brividi

Leggi anche: Vlahovic-Juve, tutto finito: c’è il nome del nuovo club

Leggi anche: Mercato Milan, idea a sorpresa per la fascia: ecco il nuovo nome dal Brasile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Como-Milan, le scelte di Allegri: Modric torna titolare (con Rabiot). Rafael Leao può ripartire dalla panchina; Fiorentina-Milan, Allegri in conferenza: Modric parte dalla panchina, Nkunku è recuperato. Sarà una gara difficile; Milan, suggestione Goretzka (a parametro zero per giugno). E ?Nkunku non si muoverà dai rossoneri; Tifosi del Milan in ansia per Modric, i rossoneri trattengono il fiato.

Modric Milan, rebus sul futuro tra il rinnovo e l’idea Goretzka a zero: così i rossoneri non si faranno trovare impreparati! - Modric Milan, rebus sul futuro tra il rinnovo e l’idea Goretzka a zero: così i rossoneri non si faranno trovare impreparati! calcionews24.com