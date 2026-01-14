Mo | media ' infermiere ucciso dalle Idf nel sud di Gaza'

Nella regione di Gaza, un nuovo episodio di violenza ha coinvolto il settore sanitario. Questa mattina, presso l’ospedale Nasser di Khan Younis, è stato ricevuto il corpo di un uomo ucciso dalle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a Bani Suheila, nel sud di Gaza. Questo episodio si inserisce nel quadro delle tensioni e dei conflitti che interessano la zona, con conseguenze dirette sulla popolazione e sulle strutture sanitarie locali.

Gaza, 14 gen. (Adnkronos) - L'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza, ha ricevuto il corpo di un uomo ucciso dalle Idf questa mattina nella vicina Bani Suheila, sul lato controllato da Israele della linea del cessate il fuoco di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui la vittima lavorava come infermiere presso l'ospedale Nasser. Le Idf non hanato le notizie. Un altro uomo è morto ieri sera per le ferite riportate in un attacco aereo israeliano su Jabalia, nel nord di Gaza, domenica. Le Idf avevano dichiarato di aver colpito due sospetti che avevano oltrepassato la linea del cessate il fuoco nella zona di Jabalia e si erano avvicinati alle truppe in modo da "rappresentare una minaccia immediata". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: media, 'infermiere ucciso dalle Idf nel sud di Gaza' Leggi anche: Mo: media, '4 feriti in attacco Idf nel nord di Gaza' Leggi anche: Mo: media, '2 persone uccise in raid Idf nel sud del Libano' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mo: media, 'infermiere ucciso dalle Idf nel sud di Gaza' - L'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza, ha ricevuto il corpo di un uomo ucciso dalle Idf questa mattina nella vicina Bani Suheila, sul lato controllato da Israel ... lanuovasardegna.it

Italia: 6,5 infermieri ogni 1000 abitanti. Un dato sotto la media europea che pesa sul futuro del Servizio sanitario nazionale. Per questo la riforma punta su nuove lauree, investimenti e rafforzamento dell’assistenza territoriale, con gli infermieri come perno della facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.