Mo | media ' 4 feriti in attacco Idf nel nord di Gaza'
Gaza, 21 dic. (Adnkronos) - Quattro persone sono rimaste ferite dal fuoco dell'Idf nel quartiere di Tufah della città di Gaza, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito il media palestinese "Quds", affiliato ad Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mo: media, 'in corso raid Idf nel Libano orientale'
Leggi anche: Mo: media, '2 persone uccise in raid Idf nel sud del Libano'
