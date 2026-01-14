A Portomaggiore, il Teatro Smeraldo ospiterà un confronto pubblico sull’immigrazione, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 20:30. L’evento offre l’opportunità di discutere in modo aperto e rispettoso sulle tematiche legate all’accoglienza dei migranti, favorendo un dialogo costruttivo tra le diverse voci della comunità. Un momento importante per riflettere insieme sulle sfide e le opportunità legate a questa realtà.

Portomaggiore avrà il suo confronto sul tema dell’immigrazione. Venerdì 23 gennaio alle ore 20:30, presso il Teatro Smeraldo, la cittadina accoglierà il confronto pubblico sul tema dell’immigrazione. A confrontarsi sul tema saranno il sindaco dello stesso comune, Dario Bernardi, e il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. A moderare il confronto pubblico ci sarà il nostro giornalista Mario Bovenzi, affiancato da Francesco Dondi de La Nuova Ferrara. Il tema sull’immigrazione nell’ultimo periodo, a Portomaggiore, si è imposto con vigore. Una tematica che ha smosso l’opinione pubblica cittadina, e non solo, a seguito dei servizi televisivi di Rete 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migranti, a teatro il ’duello’ sull’accoglienza

