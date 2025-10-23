Archiviata l'inchiesta sull'ex Canapificio di Caserta | non c'era truffa nell'accoglienza migranti

Dopo 7 anni di indagine i magistrati chiedono l'archiviazione per l'inchiesta che aveva colpito gli attivisti dell'Ex Canapificio di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

