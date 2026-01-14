Michele Molteni, noto come il “re del fai-da-te”, ha trasformato la sua passione in un’attività redditizia. Dal 2018, pubblica video su progetti di costruzioni innovative e funzionali, attirando un vasto pubblico online. Nel 2025, ha raggiunto un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro, dimostrando come un semplice hobby possa diventare un’impresa di successo. La sua storia evidenzia l’importanza di dedizione e creatività nel mondo digitale.

Costa Masnaga (Lecco), 14 gennaio 2026 – È diventato milionario con Youtube. Il MacGyver italiano, che dal 2018 pubblica in rete video di costruzioni ’impossibili’, ma funzionanti e completamente autorealizzate – come il mini bunker, la casa sull’albero, l’acquapark da giardino o il mini carro armato – nel 2025 ha fatturato oltre 1 milione e mezzo di euro. Michele Molteni, popolarissimo influencer di 38 anni di Costa Masnaga, è più che soddisfatto. Molteni, come ha iniziato? “Ero titolare di una società di noleggio di attrezzature per eventi. Durante la pandemia è andato tutto a rotoli e ho rischiato il fallimento, senza disoccupazione né aiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michele Molteni, il re del fai-da-te: “Ho iniziato per gioco, ora sul web fatturo milioni”

Leggi anche: Lodovica Comello: «Dopo il boom dei primi anni mi sono trovata sul palco da sola e ho iniziato a sentirmi smarrita. Oggi sto facendo pace con la musica: ho imparato sulla mia pelle le regole del gioco»

Leggi anche: I conti di Michele Molteni: “In un anno ho guadagnato oltre un milione di euro. Tutto con 29 video”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

@michele.molteni genio - facebook.com facebook