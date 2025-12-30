I conti di Michele Molteni | In un anno ho guadagnato oltre un milione di euro Tutto con 29 video

Michele Molteni, youtuber italiano nato nel 1989, si è distinto nel panorama digitale per aver guadagnato oltre un milione di euro in un anno, creando solamente 29 video. Specializzato in crafting, si dedica alla realizzazione di bunker, case in legno e garage futuristici, condividendo il suo lavoro attraverso il suo canale YouTube, seguito da un vasto pubblico interessato alle sue competenze e progetti.

