La nuova rettrice dell’Università di Torino, prima donna a ricoprire questo ruolo, ha recentemente commentato le periferie cittadine, esprimendo riserve sulla loro sicurezza e vivibilità. Nel suo intervento ha sottolineato di non raccomandare a sua figlia di vivere in zone come Barriera di Milano, suscitando discussioni sul rapporto tra periferie, devianza e politiche di inclusione.

“Se mia figlia fosse fuori sede non la manderei a vivere lì in Barriera. Ho anche dissuaso amici dal farlo coi loro figli”, questo il debutto della neorettrice dell’ Università di Torino – la prima donna a capo dell’Ateneo – il 5 dicembre scorso durante l’audizione dei consiglieri comunali della città. E’ stata stimolata dalle domande di alcuni consiglieri di centrodestra circa il rapporto fra il CUA (Collettivo universitario autonomo) – tra le sigle ritenute responsabili della violazione della sede de La Stampa – e i centri sociali cittadini, fra cui Askatasuna. Nel minestrone dell’ignoranza sono finiti tutti insieme: i gruppi d’opposizione con le loro frange meno controllabili, i fenomeni di devianza sociale che rendono insicure alcune zone della città più di altre, a partire dalla “Barriera” evocata dalla rettrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mi sarei aspettato parole diverse dalla nuova rettrice di Torino su periferie e devianza

