Condò | Chivu ha i suoi meriti per questa Inter Calhanoglu? Non mi sarei mai aspettato una cosa

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Condò, durante il suo intervento su Sky Sport, ha discusso del lavoro degli allenatori, soffermandosi in particolare su quello dell’ Inter. IL LAVORO DI CHIVU – « Chivu è giovane e ha appena cominciato con nozioni tattiche molto interessanti e buoni principi se penso al discorso post Napoli, principi che spero non verranno corrotti dal tempo perché mi è già capitato di sentire proponimenti splendidi a inizio carriera da parte di un allenatore, proponimenti che poi si sono un po’ rovinati. 🔗 Leggi su Internews24.com

cond242 chivu ha i suoi meriti per questa inter calhanoglu non mi sarei mai aspettato una cosa

© Internews24.com - Condò: «Chivu ha i suoi meriti per questa Inter. Calhanoglu? Non mi sarei mai aspettato una cosa»

Scopri altri approfondimenti

“Non mi interessa il rumore dei nemici, non li ascolto. Ora mi diverto io”: Chivu continua a ignorare Conte e alza la voce - L'allenatore dell'Inter alza la voce dopo la vittoria sulla Fiorentina e ignora le polemiche di Conte su arbitri e Marotta ... Riporta ilfattoquotidiano.it

cond242 chivu ha suoiInter, Chivu ha già scelto la coppia d'attacco per il Napoli: la sua decisione - Dopo la vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida di sabato a Napoli. Secondo tuttonapoli.net

cond242 chivu ha suoiCdS - Conte ha ritrovato la sua creatura, per Chivu schianto vero. A Napoli poca Inter - "Conte ha ritrovato la sua creatura" che sembra essere tornata quella dello scorso anno: "Ha ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Chivu Ha Suoi