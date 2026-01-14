Meteo Mario Giuliacci | un sabato da incubo cosa ci aspetta

Il fine settimana si prospetta caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e neve su diverse regioni italiane. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, un fronte di cicloni interesserà la penisola, portando maltempo e condizioni sfavorevoli. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali spostamenti e adottare le necessarie precauzioni.

Il prossimo weekend sarà all'insegna di maltempo, pioggia e neve in Italia a causa di una serie di cicloni che investono la penisola. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Il passaggio di un fronte perturbato sul Paese porterà scompiglio in gran parte delle regioni italiane. Già dalla giornata di venerdì 16 gennaio, quando un ciclone dall'Atlantico raggiungerà il Mediterraneo, ci sarà un anticipo del peggioramento del tempo. Poi, il maltempo vero e proprio si manifesterà sabato 17 gennaio, quando intense precipitazioni bagneranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle ioniche.

