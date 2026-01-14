Meteo addio al freddo ma torna la pioggia le previsioni dell’esperto | Possibili fenomeni intensi

Le previsioni meteo di Daniele Ingemi indicano un miglioramento delle temperature tra il 15 e il 18 gennaio, con un aumento di 4-5 gradi e la fine del freddo intenso. Tuttavia, si attendono ancora piogge e possibili fenomeni meteorologici intensi, soprattutto sulle aree montuose come le Alpi, dove resterà la neve. Un quadro che evidenzia un cambiamento di stagione, con condizioni variabili e attenzione alle condizioni atmosferiche.

Le previsioni meteo del meteorologo Daniele Ingemi per le giornate tra il 15 e il 18 gennaio: Stop al freddo con temperature in aumento di 4-5 gradi ma neve sulle Alpi. Da venerdì perturbazione atlantica con piogge intense, la prossima settimana vortice ciclonico e venti forti fino a 100 kmh al sud.

