Mercato Serie A | blitz del Galatasaray per Lookman il Genoa piomba su Baldanzi Pisa ambizioso per l’attacco
Il mercato della Serie A si muove con diverse trattative interessanti: il Galatasaray si avvicina a Lookman, mentre Genoa e Pisa mostrano interesse per giovani talenti come Baldanzi e altri attaccanti. Le strategie delle squadre italiane e straniere continuano a plasmare il panorama del calcio nazionale, con obiettivi chiari per rafforzare le rispettive rose nelle prossime settimane.
. Tutti i nomi tra entrate e uscite Il calciomercato di Serie A si infiamma con l’Atalanta protagonista assoluta delle trattative internazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delegazione del Galatasaray è sbarcata in Italia con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Serie A: le novità su Goretzka, Ederson, Davis, Pedro Felipe e Belahyane. Cosa è successo nelle ultime ore - Cosa è successo nelle ultime ore La giornata di martedì 13 gennaio segna un punto di svolta nelle trattative inv ... calcionews24.com
Galatasaray in Italia: tutti gli obiettivi sul mercato, da Ederson a Davis - Nella squadra allenata dall'ex interista Okan Buruk ci sono già diverse vecchie conoscenze del calcio italiano come Icardi, Osimhen, Lemina, Singo e ... msn.com
Inter, il Galatasaray a Milano: i turchi si muovono per Frattesi e Calhanoglu - Missione italiana per i vertici del club turco: affondo per Frattesi e occhio alla situazione Calhanoglu. msn.com
Radio Mercato Buffon verso la Serie B Spunta l’ipotesi Modena per il giovane talento del Pisa. Potrebbe tingersi di cadetteria il prossimo capitolo della stagione di Louis Buffon. L’attaccante classe 2007, figlio d’arte e attualmente in forza al Pisa, dopo ave facebook
Mercato Serie A, Fullkrug tra gli acquisti più preziosi del mercato invernale. Il valore… x.com
