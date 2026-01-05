Roma il mercato ridisegna l’attacco | Baldanzi tra riflessioni e sondaggi

A Roma, il mercato estivo sta influenzando profondamente le strategie di squadra, in particolare nell’attacco. Con Baldanzi tra le opzioni valutate, la società riflette su possibili interventi per rafforzare la linea offensiva e ridefinire gli equilibri. Questi cambiamenti, più che semplici operazioni di mercato, rappresentano un tentativo di rinnovare la squadra e migliorare le prospettive stagionali.

La partita non si gioca solo sul campo. In casa Roma, il mercato sta diventando una leva strutturale per riscrivere equilibri e gerarchie, soprattutto davanti. Tra i nomi finiti nel cono d’ombra c’è quello di Tommaso Baldanzi, talento arrivato con aspettative importanti e oggi al centro di una riflessione che va oltre il singolo rendimento. Il suo futuro non è segnato, ma nemmeno blindato: è il classico snodo che può sbloccare più di una mossa. Baldanzi al bivio: progetto tecnico o occasione di mercato. La sensazione che filtra da Trigoria è chiara: la Roma sta valutando una rimodulazione del reparto offensivo, e ogni decisione sarà funzionale a una visione complessiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

