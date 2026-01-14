Meno male che Trump c' è

L'intervento di Donald Trump ha rappresentato un momento di svolta nel panorama internazionale, portando nuovamente all’attenzione questioni di rilevanza globale. In un contesto in cui le sfide geopolitiche si fanno sempre più complesse, il suo ruolo ha contribuito a riaccendere il dibattito su temi cruciali, tra cui le strategie di potenza e le tensioni internazionali. Un episodio che ha influenzato il corso degli eventi mondiali e le politiche dei principali attori globali.

. E ha risvegliato, all'ultimo respiro, un Occidente morente. Ha riaperto i dossier mondiali prima che la Cina facesse a brandelli il vecchio mondo anestetizzato da woke, green e propaganda islamista. Non so se piaccia agli americani, ma a me - che americano non sono - frega poco. Perché mentre qui la sinistra ride e lo sbeffeggia, è solo grazie a lui che si è cominciato a parlare di trattativa per l'Ucraina, si è mostrato anche in Europa il vero volto di Hamas. E oggi quello dell'Iran. Mentre la sinistra, ossessionata, si trova schierata come antagonista tout court. Al fianco di dittatori, teocrati e regimi che disprezzano i diritti umani e la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meno male che Trump c'è Leggi anche: "Meno male che Trump c’è. Così perfino l’Europa ha scoperto che esiste la Groenlandia e che russi e cinesi occupano l’Atlantico" Leggi anche: Ue: Renzi, 'meno male che Mattarella c'è, Trump passa, smantellare burocrazia europea' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Porta a Porta, Cerno: Meno male che Trump c’è. Così perfino l’Europa ha scoperto che esiste la Groenlandia e che russi e cinesi occupano l’Atlantico; Rubio for president, per «Little Marco» un dono avvelenato; Il presidente assolutista degli Stati Uniti; Venezuela, Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani: Bentornati a casa. Tommaso Cerno va su TeleMeloni ad intonare "meno male che Trump c'è" - Trump e Putin vorrebbero impossessarsi del mondo, ma Tommaso Cerno va su TeleMeloni ad intonare "meno male che Trump c'è". gayburg.com

Porta a Porta, Cerno: "Meno male che Trump c’è. Così perfino l’Europa ha scoperto che esiste la Groenlandia e che russi e cinesi occupano l’Atlantico" - Il direttore ha analizzato gli scenari atlantici in rapida evoluzione, sottolineando che il cambiamento di postura dell'Europa nei confronti di Trump è merito del governo italiano ... msn.com

Ucraina, Renzi: Menomale che Sergio c'è, Meloni zigzagante

Meno male che ho amato la tristezza soprattutto la tristezza che c’è nell’occhio delle pietre del mare, dell’essere umano e ho amato la gioia improvvisa. Meno male che ho amato la pioggia. Meno male che sono stato in carcere che ho amato l’irraggiungibile In facebook

Verso Fiorentina-Milan: Rabiot ha meno male, dovrebbe essere a disposizione x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.