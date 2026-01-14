Meloni incontra sultano Oman | impegno per pace e relazioni bilaterali

Il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il sultano dell’Oman, sottolineando l’importanza della cooperazione bilaterale e della promozione della pace. Durante il vertice, sono stati ribaditi gli impegni condivisi per contribuire alla stabilità regionale e internazionale, rispettando i principi del diritto internazionale e favorendo la risoluzione pacifica dei conflitti. Un incontro volto a rafforzare i rapporti tra Italia e Oman in un quadro di dialogo e collaborazione.

Roma, 14 gen. (askanews) – Impegno per "raggiungere la sicurezza e la stabilità" e per la risoluzione dei "conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale". E' quanto affermato in una dichiarazione congiunta al termine dell'incontro, in Oman, tra il sultano Haitham bin Tarik e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Nel corso della visita – si legge nella dichiarazione – le due Parti hanno tenuto colloqui ufficiali per discutere le modalità atte a rafforzare le relazioni bilaterali ed espandere gli ambiti di cooperazione in maniera da favorire gli interessi reciproci, ribadendo il loro impegno a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra le due Nazioni.

