Meloni incontra il Sultano di Oman e l' Emiro del Kuwait in Bahrein per il GCC – Il video

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 Giorgia Meloni rafforza i rapporti con il Golfo durante il GCC. La Presidente del Consiglio ha incontrato in un vertice in Bahrein il Sultano dell'Oman e l'Emiro del Kuwait. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

meloni incontra sultano omanLa firma degli accordi tra Meloni e Re Al Khalifa in Bahrein al Consiglio di Cooperazione del Golfo - (Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 Il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa ha accolto Giorgia Meloni con gli Onori Militari. msn.com scrive

meloni incontra sultano omanMedio Oriente: Meloni ha incontrato il sultano dell'Oman, focus su temi regionali - A margine del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, in corso a Manama (Bahrein), la ... Lo riporta ilsole24ore.com

meloni incontra sultano omanMeloni in Bahrein, l'incontro con il re Al-Khalifa: focus su Medio Oriente e Ucraina - Ha preso ufficialmente il via la missione in Bahrein di Giorgia Meloni. Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Incontra Sultano Oman