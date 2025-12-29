Yildiz Juve il club prepara il maxi rilancio per il rinnovo | super offerta a lunghissima scadenza Cresce la fiducia nuovo summit a gennaio

Yildiz Juve si prepara a un importante rinnovo contrattuale, con una proposta a lunga scadenza e condizioni vantaggiose. La dirigenza lavora per rafforzare la fiducia e consolidare il progetto sportivo, con un nuovo incontro previsto a gennaio. Questo approccio mira a garantire stabilità e continuità, rafforzando il legame tra il club e i propri giocatori.

per strappare il sì. Il legame tra la Juventus e Kenan Yildiz si appresta a entrare in una nuova fase di consolidamento, spinto da una fiducia reciproca che ha trasformato il giovane turco nel principale idolo della tifoseria. La dirigenza bianconera, guidata dall’AD Damien Comolli, ha stabilito come priorità assoluta la blindatura del proprio numero 10, cercando di accelerare le trattative per respingere i continui sondaggi provenienti dalle big europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il club prepara il maxi rilancio per il rinnovo: super offerta a lunghissima scadenza. Cresce la fiducia, nuovo summit a gennaio Leggi anche: Rinnovo Yildiz, assalto feroce dall’Inghilterra: due club di Premier League preparano l’offerta super per gennaio. Di chi si tratta Leggi anche: Yildiz Juve, Tuttosport svela l’aneddoto sul turco: il club bianconero ha già ritoccato la propria offerta per il rinnovo! È successo dopo… I dettagli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pisa-Juventus LIVE; Juve-Yildiz, rinnovo fino al 2030? Il turco chiede 6 milioni a stagione; Le garanzie chieste da Yildiz per dire sì al rinnovo con la Juve; Juventus in PANICO: Yildiz vuole essere pagato come CR7!. Rinnovo Yildiz: quando si può chiudere? La Juve prepara l'affondo - La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz, che da giovane talento emergente è passato a essere il punto di riferimento della formazione bianconera. tag24.it

Pagina 0 | Yildiz 2031, c’è la svolta. Maxi offerta Juve per Kenan: ingaggio da top player e il sì è più vicino - Così il club bianconero si cautela dalle sirene inglesi e dal Real Madrid: il dialogo procede e si respira ottimismo. tuttosport.com

Juventus, rinnovo Yildiz: il numero 10 chiede l’ingaggio massimo e una Juve da scudetto - Juventus, rinnovo Yildiz: il numero 10 chiede l’ingaggio massimo e una Juve da scudetto Per prolungare il contratto con la Juventus, Kenan Yildiz vuole due cose ... tuttojuve.com

Spalletti-Yildiz, la scintilla che fa volare la Juve x.com

JUVE: L’ACQUISTO DI GENNAIO. YILDIZ-MAIGNAN: QUASI GLI STESSI SOLDI. IL VIA LIBERA DEI FRIEDKIN https://youtu.be/C_918lL1VN4 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.