Vandali al cimitero di Trecate | vasi e lastre di marmo spaccati furti di rame

Vandali al cimitero di Trecate: vasi e lastre di marmo sono stati danneggiati e alcuni elementi sono stati saccheggiati. Questi atti di vandalismo, che vanno oltre i furti di rame già segnalati in passato, hanno causato danni alle strutture e disturbato la serenità del luogo di sepoltura. È importante che si adottino misure per garantire la sicurezza e il rispetto di questo spazio pubblico.

Vandali al cimitero di Trecate. Non "solo" furti di rame, come purtroppo accaduto alcune settimane fa, ma veri e propri atti di vandalismo. I vandali al cimiteroNei giorni scorsi, nella notte precisamente fra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, qualcuno si è introdotto nel cimitero facendo un vero.

