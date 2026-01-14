Mauro Corona su Crans Montana | Avrei perso 500 milioni pur di salvare uno di quei ragazzi non sarei fuggito con la cassa

Mauro Corona commenta la tragedia di Crans Montana, esprimendo la volontà di sacrificarsi pur di salvare i giovani coinvolti. L’autore sottolinea la gravità della situazione, evidenziando la sofferenza dei minorenni e il rischio di una tragedia superiore a quanto finora riferito. La vicenda suscita riflessioni sulla responsabilità e sulle conseguenze di eventi così gravi, che coinvolgono vite giovani e il senso di solidarietà.

«Spero che sia un'illazione, quella di averla vista fuggire. Pare che invece sia la verità. Li stanno arrostendo inceneriti vivi una quarantina di ragazzi minorenni con la vita di fronte, con i loro sogni, le loro fidanzate. E questa cosa pensa di fare. Di mettere in salvo il malloppo».Mauro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Realpolitik: La tragedia di Crans - Montana, le responsabilità della strage Video; È sempre Cartabianca: Puntata del 13 gennaio Video; «Hanno filmato invece di scappare»: lo psicologo pordenonese Francesco Boz spiega la crudeltà di chi giudica con il senno di poi.

