Rogo di Crans-Montana Bruzzone durissima su Jessica Moretti | Fuggita con la cassa sapeva che il locale non era a norma
Durante la trasmissione La vita in diretta, Roberta Bruzzone ha commentato duramente Jessica Moretti, titolare del locale coinvolto nel rogo di Crans-Montana. Secondo le indiscrezioni, mentre l’incendio si sviluppava, Moretti avrebbe lasciato il locale portando con sé l’incasso, anziché occuparsi della sicurezza dei presenti. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e sulla gestione delle emergenze in situazioni critiche.
A La vita in diretta Roberta Bruzzone è intervenuta con parole durissime su Jessica Moretti. Nel corso della trasmissione condotta da Alberto Matano, si è parlato infatti dell’indiscrezione secondo cui la titolare del locale, nel momento in cui l’incendio stava divampando, si sarebbe allontanata portando con sé l’incasso, invece di preoccuparsi di mettere in sicurezza i presenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Bruzzone (@robwildside) Matano ha chiesto alla criminologa e psicologa un parere su quello che, se confermato, sarebbe un comportamento gravissimo: porte di emergenza chiuse a chiave, sistema antincendio non funzionante, controlli assenti da anni e materiali altamente infiammabili, come il soffitto che avrebbe preso fuoco a causa delle candele pirotecniche Bruzzone, pur premettendo cautela, non ha usato mezzi termini: “Io faccio una valutazione comportamentale: le persone sono quello che fanno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Crans Montana, tutti i dubbi sulla dinamica del rogo: Jessica Moretti è fuggita dal locale con la cassa?
Leggi anche: “In un video si vede Jessica Moretti che scappa con la cassa del locale di Crans-Montana”: cosa sappiamo
Crans-Montana, perché i ragazzi hanno filmato invece di scappare? Lavenia: La sicurezza non è responsabilità dei minori; Tragedia in Svizzera, alcuni ragazzi hanno filmato l’incendio senza scappare; Strage di Crans Montana: sì, anche i ricchi piangono e anche gli svizzeri sbagliano, ma quelli che “ci godono” si facciano aiutare; Crans Montana il video delle fiamme e la domanda che tutti si fanno | parla Roberta Bruzzone.
Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni ... fanpage.it
La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo - Quaranta morti, anche sei ragazzi italiani. ansa.it
Strage a Crans-Montana: le nuove foto inedite mostrano dall’inizio il devastante rogo - Montana: le scintille di bottiglie pirotecniche trasformano il brindisi di Capodanno in tragedia. notizie.it
La Stampa. . In diretta da Boccadasse (Genova), i funerali di Emanuele Galeppini, vittima del rogo di Crans-Montana. - facebook.com facebook
Crans- Montana, “L’ultima telefonata prima del rogo. Quella sera Riccardo era davvero felice” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.