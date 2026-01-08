Rogo di Crans-Montana Bruzzone durissima su Jessica Moretti | Fuggita con la cassa sapeva che il locale non era a norma

Durante la trasmissione La vita in diretta, Roberta Bruzzone ha commentato duramente Jessica Moretti, titolare del locale coinvolto nel rogo di Crans-Montana. Secondo le indiscrezioni, mentre l’incendio si sviluppava, Moretti avrebbe lasciato il locale portando con sé l’incasso, anziché occuparsi della sicurezza dei presenti. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e sulla gestione delle emergenze in situazioni critiche.

A La vita in diretta Roberta Bruzzone è intervenuta con parole durissime su Jessica Moretti. Nel corso della trasmissione condotta da Alberto Matano, si è parlato infatti dell’indiscrezione secondo cui la titolare del locale, nel momento in cui l’incendio stava divampando, si sarebbe allontanata portando con sé l’incasso, invece di preoccuparsi di mettere in sicurezza i presenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Bruzzone (@robwildside) Matano ha chiesto alla criminologa e psicologa un parere su quello che, se confermato, sarebbe un comportamento gravissimo: porte di emergenza chiuse a chiave, sistema antincendio non funzionante, controlli assenti da anni e materiali altamente infiammabili, come il soffitto che avrebbe preso fuoco a causa delle candele pirotecniche Bruzzone, pur premettendo cautela, non ha usato mezzi termini: “Io faccio una valutazione comportamentale: le persone sono quello che fanno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

