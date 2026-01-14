Matteo Mascazzini per rafforzare le attività di Armani in America

Giorgio Armani Corp. ha annunciato la nomina di Matteo Mascazzini come nuovo CEO, con il compito di supervisionare le attività del gruppo nelle Americhe. Questa scelta mira a rafforzare la presenza del marchio nella regione, garantendo una gestione strategica e coordinata delle operazioni. La nomina riflette l’impegno di Armani nel consolidare la propria presenza internazionale e nel sostenere la crescita nel mercato americano.

Giorgio Armani Corp. nomina di Matteo Mascazzini nel ruolo di Ceo, con la responsabilità di sovrintendere a tutte le attività del gruppo nelle Americhe. Con un carriera che si è sviluppata prevalentemente ai piani alti di Gucci, Mascazzini è tra i manager con maggior esperienza sul mercato. Tra gli incarichi ricoperti figura anche quello di Ceo di Geox.

