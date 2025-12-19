Il Cdis di Pagliare rilancia | Altre attività per rafforzare autonomia e competenze

Il Cdis di Pagliare si rilancia con nuove attività volte a rafforzare l’autonomia e le competenze dei suoi utenti. Durante la conferenza stampa, si è sottolineata l’importanza del centro diurno come punto di riferimento per le famiglie, offrendo assistenza specializzata e momenti di socializzazione, e favorendo il percorso di crescita personale dei disabili verso una maggiore indipendenza.

Si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa al Cdis per ribadire l'importanza del centro diurno per disabili, che offre un 'sollievo per le famiglie' fornendo assistenza specializzata e opportunità di socializzazione per i loro cari, permettendo ai caregiver di avere tempo per se stessi, ma soprattutto perché guida i ragazzi verso l'autonomia. "Qui non si misura tutto con il numero di oggetti prodotti o con la perfezione di una performance. Al Cdis di Pagliare il punto di partenza sono i processi: il modo in cui una persona riesce a rafforzare l'autonomia, a stare nel gruppo, a comunicare meglio bisogni ed emozioni, a sperimentare competenze nuove".

