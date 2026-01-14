Massa blitz dei carabinieri in Comune | cinque arresti indagini sulle invalidità civili

A Massa, un intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui un medico legale, nell’ambito di un’indagine sulle procedure relative alle invalidità civili. Il blitz si è concentrato sul Comune, con l’obiettivo di fare luce su presunti favoritismi e irregolarità nelle pratiche per i permessi e le agevolazioni. L’operazione rappresenta un passo importante nelle indagini in corso.

Massa, 14 gennaio 2026 – Terremoto in comune a Massa. Cinque persone, tra cui un medico legale, per presunti favoritismi nell'emissione di permessi e agevolazioni per le invalidità civili. Due persone sono adesso in carcere, mentre altre tre sono invece ai domiciliari. L'operzione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Massa Carrara, con il coordinamento della procura di Massa.

