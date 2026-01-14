Martedì grasso quand’è e perché si chiama così l’ultimo giorno di Carnevale?

Il Martedì Grasso, previsto per il 17 febbraio 2026, rappresenta l’ultimo giorno del Carnevale. Il termine deriva dal fatto che si tratta dell’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima. Le sue origini si trovano sia nella tradizione cristiana sia nell’antica Roma, dove era associato a riti di celebrazione e di transizione verso il periodo di penitenza.

Il Martedì Grasso è il culmine del Carnevale. Un momento carico di festa e tradizione che affonda le sue radici nel mondo antico pre-cristiano. Era originariamente legato ai riti propiziatori delle antiche civiltà greche e romane, un momento di eccessi, baldoria e mascheramento, celebrato in onore di divinità come Saturno e Dioniso.

