Marmo settore in salute | cresce la lavorazione cala l’estrazione Boom dell’export

Il settore del marmo in Italia mostra segnali di crescita, con un aumento della lavorazione e una riduzione delle attività di estrazione. Nel primo semestre, l’export supera i 600 milioni di euro, con i materiali lavorati che raggiungono i 418 milioni, consolidando la leadership del distretto apuano rispetto a quello veneto. Questi dati indicano un settore in evoluzione, orientato verso un mercato internazionale sempre più importante.

CARRARA – Oltre 600 milioni di euro di materiale esportato con i lavorati che toccano quota 418 milioni certificando il sorpasso del distretto apuano su quello veneto. A tutto ciò si aggiungano la crescita certificata di investimenti e occupazione giovanile mentre l’estrazione di blocchi tocca i minimi dagli anni ‘70. Sono questi alcuni dei numeri più importanti registrati nel secondo report dell’Osservatorio del Marmo che è stato presentato mercoledì 14 gennaio alla sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Lo studio, frutto della sinergia tra il Comune di Carrara, la Camera di Commercio e il Consorzio zona industriale apuana e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il supporto dell’ Istituto studi e ricerche, delinea una filiera che ha saputo reagire alle sfide globali con una strategia basata sulla qualità e su una solida struttura finanziaria, capace di generare valore anche in contesti macroeconomici incerti e mercati sempre più competitivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

