Crisi dei chip la Cina apre alla ripresa dell' export di Nexperia Spiragli per il settore auto

Bruxelles, 1 novembre 2025 – Dalla Cina filtra uno spiraglio per l’automotive: il ministero del commercio di Pechino ha intatti aperto alla possibilità di revocare il divieto di esportazione di chip Nexperia. Divieto che ha avuto un forte impatto sulla filiera del settore auto, soprattutto in Europa, tanto che alcune aziende rischiano di dover arrestare la produzione. In Italia il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha parlato di una vera e propria “emergenza” per il comparto. “Valuteremo attentamente la situazione delle aziende e concederemo esenzioni alle esportazioni in base alle reali necessità”, ha dichiarato un portavoce del dicastero cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

