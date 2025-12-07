Maltempo sul Messinese tirrenico | piogge intense sfiorano i 100 mm esondazioni e frane tra Sant’Agata di Militello e i comuni limitrofi

MESSINA – Una nuova ondata di maltempo ha colpito oggi il litorale tirrenico del Messinese, dove accumuli di pioggia prossimi ai 100 mm hanno causato disagi diffusi, esondazioni e frane. Le precipitazioni più intense si sono registrate tra Sant’Agata di Militello, Militello Rosmarino e i centri collinari circostanti. Esonda il torrente Carrubba: fango e detriti nel centro di Sant’Agata. A Sant’Agata di Militello le piogge abbondanti hanno provocato l’ esondazione del torrente Carrubba, con un importante afflusso di fango e detriti che ha raggiunto diverse zone del centro cittadino e delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Maltempo sul Messinese tirrenico: piogge intense sfiorano i 100 mm, esondazioni e frane tra Sant’Agata di Militello e i comuni limitrofi

