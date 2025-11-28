Maldini Atalanta addio a gennaio? Due club di Serie A hanno messo nel mirino il figlio d’arte La posizione della Dea

Maldini Atalanta: possibile svolta sul futuro del trequartista, si apre l’ipotesi di una cessione temporanea. Fiorentina e Lazio pensano a lui La situazione legata al binomio “Maldini Atalanta” potrebbe presto prendere una direzione inattesa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club bergamasco sta valutando con grande attenzione il destino di alcuni giocatori presenti in organico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

