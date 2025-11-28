Maldini Atalanta addio a gennaio? Due club di Serie A hanno messo nel mirino il figlio d’arte La posizione della Dea
Maldini Atalanta: possibile svolta sul futuro del trequartista, si apre l’ipotesi di una cessione temporanea. Fiorentina e Lazio pensano a lui La situazione legata al binomio “Maldini Atalanta” potrebbe presto prendere una direzione inattesa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club bergamasco sta valutando con grande attenzione il destino di alcuni giocatori presenti in organico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Ex Milan: l'Atalanta valuta il da farsi con Daniel Maldini. Possibile una cessione a gennaio #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook
Ex #Milan: l' #Atalanta valuta il da farsi con Daniel Maldini. Possibile una cessione a gennaio #MilanPress Vai su X
MERCATO - Atalanta, Maldini può salutare a gennaio - Tempo di riflessioni in casa Atalanta, che valuta la situazione di alcuni suoi tesserati tra cui il giovane Daniel Maldini. Come scrive napolimagazine.com
Calciomercato Atalanta, per Maldini si valuta la cessione a gennaio: l’indiscrezione - Calciomercato Atalanta | Il periodo di fine anno porta con sé, in casa Atalanta, l'inevitabile momento delle valutazioni tecniche sui membri della rosa. Scrive news-sports.it
Atalanta | Maldini, Samardzic e Sulemana: le novità con Palladino - Attenzione a Maldini e Samardzic, i quali potrebbero "rinascere" con l'arrivo di Palladino. Lo riporta fantamaster.it