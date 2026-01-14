Mafia e cocaina tra Agrigento e Palermo | in 18 davanti al gup

Nel procedimento avviato dalla Direzione distrettuale antimafia, 18 imputati sono chiamati a comparire davanti al gup nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di cocaina tra Agrigento e Palermo. La maggior parte di loro potrebbe optare per il giudizio abbreviato, mentre si approfondiscono i legami tra attività criminali e organizzazioni mafiose nella regione.

Si va verso il giudizio abbreviato per la quasi totalità dei 18 imputati coinvolti nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sul presunto traffico di cocaina tra Agrigento e Palermo. Nel corso dell'udienza preliminare davanti al giudice Filippo Serio, i difensori hanno anticipato la.

