Cocaina ai clan di Palermo per quasi 400 mila euro tre villasetani davanti al gup

Questa mattina a Palermo si è aperta l’udienza preliminare per Pietro Capraro, Gaetano Licata e Gabriele Minio, ritenuti affiliati alla famiglia mafiosa di Villaseta. Sono accusati di aver fornito cocaina ai clan del mandamento di Tommaso Natale, in un’indagine che riguarda un traffico di droga da circa 400 mila euro. La procedura si svolge davanti al giudice Carmen Salustro.

