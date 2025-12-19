L’Aquila il Munda torna al Castello cinquecentesco Marsilio | Un luogo simbolo restituito alla città

Il Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) torna a vivere all’interno del Castello cinquecentesco dell’Aquila, uno dei luoghi simbolo della città e della sua storia. Dopo anni di chiusura seguiti al sisma del 2009, il Munda torna finalmente nel suo spazio originario, segnando un passaggio di grande valore culturale e simbolico per il capoluogo abruzzese. Alla presentazione, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, sono intervenuti, insieme alla direttrice, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila Salvatore Duilio Provenzano e il direttore generale musei del Ministero della cultura Massimo Osanna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

