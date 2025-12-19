L’Aquila il Munda torna al Castello cinquecentesco Marsilio | Un luogo simbolo restituito alla città

Il Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) torna a vivere all’interno del Castello cinquecentesco dell’Aquila, uno dei luoghi simbolo della città e della sua storia. Dopo anni di chiusura seguiti al sisma del 2009, il Munda torna finalmente nel suo spazio originario, segnando un passaggio di grande valore culturale e simbolico per il capoluogo abruzzese. Alla presentazione, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, sono intervenuti, insieme alla direttrice, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila Salvatore Duilio Provenzano e il direttore generale musei del Ministero della cultura Massimo Osanna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Aquila, il Munda torna al Castello cinquecentesco. Marsilio: «Un luogo simbolo restituito alla città» Leggi anche: Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano: "Luogo simbolo restituito alla città" Leggi anche: Riapre la Torre cilindrica di corso Dante Alighieri a Conversano: "Luogo simbolo restituito alla città" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Museo Nazionale d’Abruzzo torna 'a casa', nel Castello cinquecentesco dell'Aquila - Riapre al pubblico il 'Munda', a 16 anni dal terremoto, con un moderno allestimento nel quale l’ordinamento museale viene valorizzato grazie a nuove tecnologie ... adnkronos.com

“Finalmente a casa”, Munda e Castello cinquecentesco camminano di nuovo insieme - Il MUNDA rientra nel Castello Cinquecentesco e ricompone, attraverso le sue collezioni, una storia spezzata dal sisma e finalmente rimessa in cammino. laquilablog.it

Castello cinquecentesco, il gigante ritrova il Munda a oltre 16 anni dal sisma - L’AQUILA – Mentre L’Aquila si prepara alla Capitale italiana della cultura 2026, il suo simbolo più ingombrante torna in scena. laquilablog.it

Il MuNDA torna a casa e L'Aquila ritrova il suo Castello. Dopo 16 anni di attesa, viviamo un momento di straordinario valore simbolico: il Museo nazionale d'Abruzzo rientra finalmente nella sua sede storica, il Castello Cinquecentesco dell’Aquila. Interattivo, ac - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.