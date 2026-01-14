Luciano Manzalini morto a 76 anni il ' secco' dei Gemelli Ruggeri

Luciano Manzalini, noto come metà del duo comico Gemelli Ruggeri, è venuto a mancare a Bologna all'età di 74 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama dello spettacolo italiano. Manzalini ha lasciato un segno duraturo nel mondo della comicità, contribuendo con il suo talento e la sua presenza a intrattenere generazioni di spettatori.

Bologna, 14 gen. - (Adnkronos) - Luciano Manzalini, metà del duo comico Gemelli Ruggeri, è morto a Bologna all'età di 74 anni. Era ricoverato da tempo alla clinica Villa Paola per le conseguenze di un ictus. Nato a Milano il 1° gennaio 1952, Manzalini era bolognese d'adozione da decenni e ha legato indissolubilmente il suo nome a una delle stagioni più fertili e innovative della comicità italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Insieme a Eraldo Turra, nato a Bologna nel 1955, Manzalini aveva fondato i Gemelli Ruggeri nel 1979. Una coppia comica costruita sul contrasto fisico e caratteriale - Manzalini era il 'secco', Turra l'opposto – e su un umorismo surreale, colto e mai banale, capace di attraversare teatro, televisione e cinema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

