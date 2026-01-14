Addio a Luciano Manzalini il secco dei Gemelli Ruggeri

Da bolognatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna piange la scomparsa di Luciano Manzalini, noto come il “secco” dei Gemelli Ruggeri. L’attore e comico si è spento il 13 gennaio all’età di 74 anni nella clinica Villa Paola. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama dello spettacolo locale, lasciando un ricordo sincero e condiviso tra colleghi e fan.

Bologna dice addio a Luciano Manzalini, il “secco” del duo comico dei Gemelli Ruggeri. Manzalini si è spento il 13 gennaio, all'età di 74 anni, nella clinica Villa Paola. Milanese di nascita ma bolognese d’adozione e formazione artistica, Manzalini ha rappresentato per decenni l'anima più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio a Luciano Manzalini, il “magro” dei Gemelli Ruggeri, coi suoi silenzi conquistò Fellini

Leggi anche: È morto Luciano Manzalini, addio a metà dei Gemelli Ruggeri: “Una persona deliziosa, un intellettuale e comico di grande livello”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È morto Luciano Manzalini, addio a metà dei Gemelli Ruggeri: “Una persona deliziosa, un intellettuale e comico di grande livello”; Il cabaret piange il secco dello storico duo comico; Chi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni; Luciano Manzalini, è morto il “secco” dei Gemelli Ruggeri: addio a un maestro della comicità surreale.

addio luciano manzalini seccoChi era Luciano Manzalini, lo “smilzo” dei Gemelli Ruggeri morto a 74 anni - Luciano Manzalini, comico raffinato e anima dei Gemelli Ruggeri insieme a Eraldo Turra, ha lasciato un segno profondo nel cabaret e nella comicità italiana ... dilei.it

addio luciano manzalini seccoÈ morto Luciano Manzalini, addio a metà dei Gemelli Ruggeri: "Una persona deliziosa, un intellettuale e comico di grande livello" - La consacrazione in tv con Mixerabili, poi Drive In e Lupo Solitario. msn.com

addio luciano manzalini seccoÈ morto Luciano Manzalini, la metà del duo comico dei Gemelli Ruggeri: la malattia e l’ictus un anno fa - La causa del decesso avvenuto ieri pomeriggio nella clinica Villa Paola è una malattia che da tempo ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.