Addio a Luciano Manzalini il secco dei Gemelli Ruggeri

Bologna piange la scomparsa di Luciano Manzalini, noto come il “secco” dei Gemelli Ruggeri. L’attore e comico si è spento il 13 gennaio all’età di 74 anni nella clinica Villa Paola. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama dello spettacolo locale, lasciando un ricordo sincero e condiviso tra colleghi e fan.

