Il Napoli si prepara alla sessione di mercato invernale, con la possibilità di agire a saldo zero. Tuttavia, l’obbligo di riscatto e l’incertezza sulla cessione di Lorenzo Lucca stanno creando some complicazioni, richiedendo ai campioni azzurri di valutare attentamente le strategie da adottare per rispettare i piani della squadra.

Il Napoli può fare mercato a saldo zero in questa sessione invernale, ma l’obbligo di riscatto e la possibile uscita di Lorenzo Lucca sta complicando un po’ i piani degli azzurri, che dovranno trovare in fretta delle soluzioni. Lucca e il mercato del Napoli. Come riportato da Tuttomercatoweb: Lorenzo Lucca è il fattore che attualmente incarta il mercato del Napoli. Il centravanti è arrivato dall’Udinese per 9 milioni di euro di prestito, più 26 per l’obbligo di riscatto, con l’obbligo che scatterà a inizio febbraio – per questioni fiscali – e che per ora non può essere anticipato. Perché il mercato a saldo zero degli azzurri, di fatto, blocca la possibilità di riscattarlo già ora per poi darlo in prestito e cercare un’altra soluzione durante questa finestra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca, il mercato a saldo zero del Napoli blocca il suo riscatto

Leggi anche: Lucca-Napoli, uscita difficile: il vincolo del mercato a saldo zero

Leggi anche: Il Mattino: “Lucca blocca il mercato del Napoli”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Napoli, Lucca verso la cessione: si aspetta l'offerta del Benfica; Il mercato del Napoli entra nel vivo: tutto su Raspadori, Lucca e Lang; Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling; Il mercato del Napoli entra nel vivo: tutto su Raspadori, Lucca e Lang.

Lucca-Napoli, uscita difficile: il vincolo del mercato a saldo zero - Napoli, uscita difficile: il vincolo del mercato a saldo zero Il dossier Lorenzo Lucca resta aperto, ma ogni ipotesi di uscita è tutt’altro che ... forzazzurri.net