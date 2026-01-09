Il mercato del Napoli rimane stabile fino al 7 gennaio, con nessuna novità significativa dopo la prima parte della stagione. Le strategie della società continuano a focalizzarsi sulla rosa attuale, mantenendo un equilibrio tra obiettivi sportivi e opportunità di mercato. La situazione di Lucca rappresenta un punto di riferimento importante, ma al momento non ci sono segnali di cambiamenti imminenti nel reparto offensivo dei partenopei.

"> Il primo segmento della stagione è ormai alle spalle e, fino al 7 gennaio, nulla è cambiato in casa Napoli. Una scelta ponderata, come spiegato da Antonio Conte, che ha voluto confermare l’assetto della squadra almeno fino alle sfide con Lazio e Verona per valutare a fondo il rendimento della rosa. Ora, però, il tempo delle riflessioni sta per finire. Come racconta Il Mattino di Napoli, da ieri il club azzurro è entrato ufficialmente nella fase operativa del mercato, nonostante un calendario fitto di impegni. Le prime mosse riguarderanno le uscite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Lucca blocca il mercato del Napoli”

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”

Leggi anche: Lucca-Napoli, uscita difficile: il vincolo del mercato a saldo zero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Napoli, per Lucca Lazio e Roma. E Marianucci vede Cremona; Lucca e Lang, probabile addio. De Luca: Potevano e dovevano fare di più; Svolta Lucca, il Napoli vuole ridiscutere i termini del riscatto con l’Udinese: i dettagli; Lucca ai margini del Napoli | si cercano soluzioni a gennaio.

Napoli, trattative bloccate. Il Mattino fa il punto sugli azzurri: "Lucca frena il mercato" - Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche al Napoli, che non si è ancora mosso nel mercato. tuttomercatoweb.com