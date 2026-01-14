Love Letters l' amore scritto a mano viene messo in mostra | lettere poesie e confessioni da Jane Austen a Oscar Wilde

L’amore visto attraverso 500 anni di corrispondenza. Centinaia di fogli scritti a mano, per scoprire antiche grafie e storie appassionanti. Lettere, biglietti e documenti, ora messi in mostra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

