L’oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 per tutti i segni | passione forte per Toro e Capricorno
Ecco l'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026, con particolare attenzione ai segni di terra. Oggi, Venere in aspetto con Urano favorisce emozioni intense e cambiamenti nel campo sentimentale, soprattutto per Toro e Capricorno. Un momento in cui l’amore può sorprendere e portare nuove energie nelle relazioni. Di seguito, le previsioni dettagliate per ogni segno.
Nell'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 Venere è sollecitatissima da Urano, così che i segni di terra vivano un'amore incontenibile e stravolgente. La Luna in Sagittario aiuta!. 🔗 Leggi su Fanpage.it
