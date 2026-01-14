L’oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 per tutti i segni | passione forte per Toro e Capricorno

Ecco l'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026, con particolare attenzione ai segni di terra. Oggi, Venere in aspetto con Urano favorisce emozioni intense e cambiamenti nel campo sentimentale, soprattutto per Toro e Capricorno. Un momento in cui l’amore può sorprendere e portare nuove energie nelle relazioni. Di seguito, le previsioni dettagliate per ogni segno.

