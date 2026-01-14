L'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 per tutti i segni | passione forte per Toro e Capricorno

L'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 offre spunti di riflessione per tutti i segni. In particolare, Toro e Capricorno potranno sperimentare una forte intensità nelle emozioni, grazie alla posizione di Venere, stimolata da Urano. Un giorno in cui l’amore potrebbe manifestarsi in modo deciso e coinvolgente, portando nuove energie nelle relazioni e nelle sensazioni personali.

Nell'oroscopo di giovedì 15 gennaio 2026 Venere è sollecitatissima da Urano, così che i segni di terra vivano un'amore incontenibile e stravolgente. La Luna in Sagittario aiuta!

