L' omicidio dopo la rissa in discoteca aumentata la pena per il killer di Lino Celesia

La Corte d'appello per i minorenni di Palermo ha aumentato la pena a Matteo Orlando, responsabile dell’omicidio di Lino Celesia avvenuto nel dicembre 2023. La condanna, inizialmente di 12 anni, è stata elevata a 17 anni e 4 mesi. Orlando, all’epoca dei fatti 17enne, ha confessato l’omicidio dopo una rissa in discoteca. La decisione si inserisce nel percorso di giustizia per questo grave episodio nel capoluogo siciliano.

Orlando, all'epoca dei fatti 17enne, ha confessato l'omicidio dopo una rissa in discoteca.

