L' omicidio dopo la rissa in discoteca aumentata la pena per il killer di Lino Celesia
La Corte d'appello per i minorenni di Palermo ha aumentato la pena a Matteo Orlando, responsabile dell’omicidio di Lino Celesia avvenuto nel dicembre 2023. La condanna, inizialmente di 12 anni, è stata elevata a 17 anni e 4 mesi. Orlando, all’epoca dei fatti 17enne, ha confessato l’omicidio dopo una rissa in discoteca. La decisione si inserisce nel percorso di giustizia per questo grave episodio nel capoluogo siciliano.
La Corte d'appello per i minorenni di Palermo ha aumentato da 12 a 17 anni e 4 mesi la pena inflitta a Matteo Orlando, oggi di 19 anni, ma all'epoca dei fatti 17enne, assassino reo confesso del calciatore Rosolino "Lino" Celesia, ucciso nel capoluogo siciliano il 21 dicembre 2023, all'esterno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Omicidio Mattia Minguzzi, decisa la massima pena per i due killer minorenni: 24 anni di reclusione
Leggi anche: Omicidio del narghilé dopo la lite in discoteca, condanna confermata
Massafra, rissa finisce in tragedia: morto un 25enne.
L'omicidio dopo la rissa in discoteca, aumentata la pena per il killer di Lino Celesia - Condanna più pesante per Matteo Orlando, oggi 19enne, ma all'epoca dei fatti ancora minorenne. msn.com
Uccise Joel con il vetro del narghilè durante la rissa: confermati sei anni e otto mesi per omicidio preterintenzionale - Oggetto lanciato durante gli scontri nel locale del Valdarno dove era scoppiata una battaglia tra due gruppi di dominicani ... corrierediarezzo.it
Omicidio Celesia, pena più pesante per l’assassino della discoteca - Matteo Orlando è stato condannato a 17 anni e 4 mesi per l’omicidio di Rosolino Celesia. livesicilia.it
Dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il dibattito sulla sicurezza torna al centro della politica cittadina. Ai microfoni di BolognaToday a confronto le visioni del centrodestra e del centrosinistra facebook
Mit convochi Osservatorio su sicurezza nelle ferrovie. La richiesta dopo omicidio alla stazione di Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.