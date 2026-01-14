L' omicidio dopo la rissa in discoteca aumentata la pena per il killer di Lino Celesia

La Corte d'appello per i minorenni di Palermo ha aumentato la pena a Matteo Orlando, responsabile dell’omicidio di Lino Celesia avvenuto nel dicembre 2023. La condanna, inizialmente di 12 anni, è stata elevata a 17 anni e 4 mesi. Orlando, all’epoca dei fatti 17enne, ha confessato l’omicidio dopo una rissa in discoteca. La decisione si inserisce nel percorso di giustizia per questo grave episodio nel capoluogo siciliano.

