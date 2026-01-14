Lollobrigida | Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali

Lollobrigida evidenzia come il settore agroindustriale italiano stia ottenendo risultati positivi, riuscendo a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Nonostante le previsioni negative, la qualità e la capacità di innovazione hanno permesso di superare le aspettative, dimostrando la solidità di un comparto fondamentale per l’economia nazionale.

Francesco Lollobrigida. . I giovani sono il futuro della Cucina Italiana, riconosciuta Patrimonio UNESCO. Le scuole alberghiere e agrarie formano professionisti capaci di trasformare la nostra tradizione in lavoro, qualità e opportunità concrete.

