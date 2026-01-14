Lollobrigida | Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali

Lollobrigida evidenzia come il settore agroindustriale italiano stia ottenendo risultati positivi, riuscendo a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Nonostante le previsioni negative, la qualità e la capacità di innovazione hanno permesso di superare le aspettative, dimostrando la solidità di un comparto fondamentale per l’economia nazionale.

Bologna, 14 gen. - (Adnkronos) - "Il sistema dell'agroindustria e dell'agroalimentare sta dando soddisfazioni, così come anche la capacità di imporre la nostra qualità sui mercati internazionali, riuscendo a smentire i dati catastrofici che si prevedevano”. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida all'edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label. 🔗 Leggi su Iltempo.it

