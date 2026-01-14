Lollobrigida | Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali
Lollobrigida evidenzia come il settore agroindustriale italiano stia ottenendo risultati positivi, riuscendo a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Nonostante le previsioni negative, la qualità e la capacità di innovazione hanno permesso di superare le aspettative, dimostrando la solidità di un comparto fondamentale per l’economia nazionale.
Bologna, 14 gen. - (Adnkronos) - "Il sistema dell'agroindustria e dell'agroalimentare sta dando soddisfazioni, così come anche la capacità di imporre la nostra qualità sui mercati internazionali, riuscendo a smentire i dati catastrofici che si prevedevano”. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida all'edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mercati in crisi, l'allarme di Confesercenti: "Sparita un'impresa su cinque. Serve una riforma che premi la qualità delle attività"
Leggi anche: Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per “imporre la pace”
Lollobrigida: "Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali" - 'Il sistema dell'agroindustria e dell'agroalimentare sta dando soddisfazioni, così come anche la capacità di ... notizie.tiscali.it
Francesco Lollobrigida. . I giovani sono il futuro della Cucina Italiana, riconosciuta Patrimonio UNESCO. Le scuole alberghiere e agrarie formano professionisti capaci di trasformare la nostra tradizione in lavoro, qualità e opportunità concrete. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.