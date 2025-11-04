Gaza da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali | ecco la bozza Usa per imporre la pace
(Adnkronos) – La bozza di risoluzione sulla Striscia di Gaza presentata dagli Stati Uniti al Palazzo di Vetro a New York costituirà la base per i negoziati dei prossimi giorni tra i membri del Consiglio di Sicurezza, con l'obiettivo di votare per la sua adozione nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe a Gaza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“La voce di Hind Rajab” – il film di Kaouther Ben Hania. 29 gennaio 2024, Striscia di Gaza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto il fuoco, circondata dal silenzio dei suoi familiari caduti. Dal centralino della Mezzaluna Rossa Palestinese, si - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per “imporre la pace” - (Adnkronos) – La bozza di risoluzione sulla Striscia di Gaza presentata dagli Stati Uniti al Palazzo di Vetro a New York costituirà la base per i negoziati dei prossimi giorni tra i membri del Consigl ... Secondo msn.com
Gaza, Usa puntano via libera Onu a forza internazionale - La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l’obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennai ... Da ilsole24ore.com
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Usa puntano al via libera Onu per una forza internazionale di pace - Le notizie di martedì 4 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Come scrive corriere.it