L’odissea dell’Anpvi tra burocrazia e termosifoni spenti

L’Anpvi affronta una difficile situazione di emergenza: la sede rimane senza riscaldamento e l’assegnazione definitiva ancora incerta. La burocrazia e le difficoltà amministrative rallentano la risoluzione dei problemi, lasciando l’associazione nel gelo e senza certezze sul futuro della propria sede. Un’odissea che evidenzia le criticità di un sistema spesso poco sensibile alle esigenze delle realtà sociali.

