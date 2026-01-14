L’odissea dell’Anpvi tra burocrazia e termosifoni spenti
L’Anpvi affronta una difficile situazione di emergenza: la sede rimane senza riscaldamento e l’assegnazione definitiva ancora incerta. La burocrazia e le difficoltà amministrative rallentano la risoluzione dei problemi, lasciando l’associazione nel gelo e senza certezze sul futuro della propria sede. Un’odissea che evidenzia le criticità di un sistema spesso poco sensibile alle esigenze delle realtà sociali.
Sede al freddo e assegnazione ancora lontana da una soluzione. Per l'associazione nazionale privi della vista e ipovedenti il 2026 si apre come si era chiuso l'anno precedente, con l'aggiunta di una caldaia che non funziona e una sede (che sarà ancora la loro?) avvinta dal gelo.Il sistema di.
